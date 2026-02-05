Un nou spectacol prezentat de Trupa Brighella la Carei

În lume este un oraș,

În oraș este o stradă,

Pe stradă este o casă,

În casă este o cameră,

În cameră este un dulap,

În dulap locuiește un…

Auziți sunetele în liniștea nopții… Târșâit? Tuse? Zgomote ciudate? Așa-i că da! Prea se poate că l-ați auzit pe neliniștitul, veșnic călătorul… Singuraticul Supăratul Spiriduș Călător!