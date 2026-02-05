Un nou spectacol prezentat de Trupa Brighella la Carei

Marți, 10 februarie 2026, de la orele 10.00 și 11.30 va avea loc spectacolul „Cókmók, spiridușul bosumflat din dulap”, prezentat de Trupa Brighella din Satu Mare. Evenimentul se va desfășura în sala Deák Endre a Centrului Cultural Carei, acesta fiind primul spectacol din abonamentulul pentru copii. Programarea este obligatorie la: 0742 021 668. Pentru locurile rămase libere, se pot achiziționa abonamente, în valoare de 65 lei/3 spectacole sau bilete cu 30 lei/1 spectacol.
În lume este un oraș,
În oraș este o stradă,
Pe stradă este o casă,
În casă este o cameră,
În cameră este un dulap,
În dulap locuiește un…
Auziți sunetele în liniștea nopții… Târșâit? Tuse? Zgomote ciudate? Așa-i că da! Prea se poate că l-ați auzit pe neliniștitul, veșnic călătorul… Singuraticul Supăratul Spiriduș Călător!