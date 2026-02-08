Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, pe podium la Concursul Județean de Matematică „Ioan Chindriș”

La Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Satu Mare s-a desfășurat Concursul Județean de Matematică ,,Ioan Chindriș”, ediția a VI-a, destinat elevilor din clasele III-VIII. De la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare au participat 20 elevi de gimnaziu.
Au fost prezenți elevii cei mai reprezentativi ai județului nostru, precum și elevi de la XOY Academy Cluj, Școala Gimnazială ,,Grigore Silași” Beclean, Colegiul Național ,,Andrei Mureșan” Dej.
Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare au obținut rezultate foarte bune, au strălucit pe podium, aducând prestigiu și onoare instituției pe care o reprezintă.
Rezultatele elevilor de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare sunt următoarele:
Clasa a VIII-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:
Locul I: Dorle Mihai, medalie de aur, cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență
Locul II: Nădășan Alexandru, medalie de aur
Locul III: Nistor David, medalie de aur
Clasa a VII-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:
Locul I: Ardelean Andreea, medalie de aur, cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență
și Secan Miruna, medalie de aur cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență
Locul III: Bretan Alesia, medalie de aur
Mențiuni: Marina Lucian, medalie de argint
Sasu Tudor, medalie de argint
Clasa a VI-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:
Locul II: Hăprian Tudor, medalie de aur
Mențiuni: Petruș Andrei, medalie de aur, Onci Cristian, medalie de argint, Șichet Tudor, medalie de bronz
Clasa a V-a, prof. coordonator Marciuc Daly:
Locul III: Andreica David, medalie de aur
Mențiuni: Pop Eduard, medalie de aur, Muste Sofia, medalie de argint, Doroș Albert, medalie de argint, Bojan Tudor medalie de argint.