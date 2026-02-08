Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, pe podium la Concursul Județean de Matematică „Ioan Chindriș”

La Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Satu Mare s-a desfășurat Concursul Județean de Matematică ,,Ioan Chindriș”, ediția a VI-a, destinat elevilor din clasele III-VIII. De la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare au participat 20 elevi de gimnaziu.

Au fost prezenți elevii cei mai reprezentativi ai județului nostru, precum și elevi de la XOY Academy Cluj, Școala Gimnazială ,,Grigore Silași” Beclean, Colegiul Național ,,Andrei Mureșan” Dej.

Elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare au obținut rezultate foarte bune, au strălucit pe podium, aducând prestigiu și onoare instituției pe care o reprezintă.

Rezultatele elevilor de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare sunt următoarele:

Clasa a VIII-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:

Locul I: Dorle Mihai, medalie de aur, cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență

Locul II: Nădășan Alexandru, medalie de aur

Locul III: Nistor David, medalie de aur

Clasa a VII-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:

Locul I: Ardelean Andreea, medalie de aur, cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență

și Secan Miruna, medalie de aur cu punctaj maxim 28 p și Diplomă de Excelență

Locul III: Bretan Alesia, medalie de aur

Mențiuni: Marina Lucian, medalie de argint

Sasu Tudor, medalie de argint

Clasa a VI-a, prof. coordonator Moldovan Gheorghe:

Locul II: Hăprian Tudor, medalie de aur

Mențiuni: Petruș Andrei, medalie de aur, Onci Cristian, medalie de argint, Șichet Tudor, medalie de bronz

Clasa a V-a, prof. coordonator Marciuc Daly:

Locul III: Andreica David, medalie de aur

Mențiuni: Pop Eduard, medalie de aur, Muste Sofia, medalie de argint, Doroș Albert, medalie de argint, Bojan Tudor medalie de argint.