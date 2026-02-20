DSVSA Satu Mare: 91 de controale în unități alimentare. Amenzi de 20.000 lei și retragere de produs din magazine

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au efectuat, în perioada raportată, 91 de acțiuni de control la nivelul județului, vizând abatoare, unități de procesare carne și lapte, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități de alimentație publică, laboratoare de cofetărie, magazine alimentare și spații de depozitare.

Amenzi aplicate

În urma verificărilor din această săptămână au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 lei:

10.000 lei – magazin alimentar din localitatea Carei

10.000 lei – restaurant din municipiul Satu Mare

Sancțiunile au fost aplicate pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare privind întreținerea spațiilor, depozitarea și valorificarea produselor alimentare, precum și utilizarea echipamentelor și ustensilelor.

Produs retras de la vânzare

Autoritățile anunță retragerea și rechemarea produsului „STAIFID FURNICUTA” (stafide, 1 kg, brand Lidl), produs în Uzbekistan și distribuit de LUXOR IMPEX SRL, din cauza depistării unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană (Chlorpyrifos și Profenofos).

Consumatorii sunt sfătuiți:

să nu consume produsul ,

, să îl distrugă sau să îl returneze în magazine, urmând să primească contravaloarea acestuia.

Termenul-limită pentru returnare este 17 martie 2026.

Măsuri și recomandări

DSVSA continuă controalele tematice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a fraudelor. Totodată, instituția reamintește că vânzarea online a produselor alimentare de către persoane neînregistrate este ilegală.

Pentru sesizări în domeniul siguranței alimentare, cetățenii pot apela Call Center la 0800 826 787 sau 0261 715 956.