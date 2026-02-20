Raportul anual privind activitatea ISU „Someș” Satu Mare pentru anul 2025

Subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, a participat la ședința de bilanț a activității desfășurate în anul 2025 de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare. Activitatea a avut loc la sediul ISU Satu Mare, în sistem videoconferință, în prezența domnului general Dan-Paul Iamandi, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

În cadrul prezentării au fost evidențiate evoluția intervențiilor operative, modul de gestionare a situațiilor de urgență produse în județ pe parcursul anului 2025, investițiile realizate și consolidarea capacității de răspuns, precum și principalele obiective stabilite pentru anul 2026.

În aria de responsabilitate a inspectoratului au fost înregistrate și gestionate un total de 8.402 misiuni operative, ceea ce reprezintă o medie zilnică de aproximativ 23 de intervenții. Comparativ cu anul 2024, când au fost consemnate 9.098 intervenții, se constată o diminuare de 7,65%.

Reprezentanții unității au evidențiat faptul că, pentru anul 2026, prioritatea principală o constituie întărirea capacității de răspuns și limitarea efectelor generate de situațiile de urgență la nivelul comunităților din județul Satu Mare.

„Adresez felicitări domnului colonel Sergiu Buzduga, inspector-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, precum și întregului personal al instituției, pentru profesionalismul, dedicarea și spiritul de sacrificiu demonstrate în îndeplinirea misiunilor încredințate. Activitatea dumneavoastră, desfășurată adesea în condiții dificile și cu riscuri majore, reprezintă o garanție a siguranței comunității sătmărene. Este esențial ca, la finalul fiecărei intervenții, să vă întoarceți sănătoși, cu satisfacția datoriei împlinite. Totodată, adresez mulțumiri familiilor dumneavoastră pentru sprijinul, înțelegerea și solidaritatea pe care vi le oferă, contribuind, în mod indirect, la buna desfășurare a misiunilor în slujba cetățenilor.” – subprefect Ioan Tibil