FOTO. 100 de elevi au celebrat Ziua Constantin Brâncuși la Colegiul Național „Doamna Stanca”

Ziua Constantin Brâncuși a fost marcată la Colegiul Național „Doamna Stanca” printr-un eveniment special care a reunit aproximativ 100 de elevi, invitați și cadre didactice, într-o atmosferă dedicată artei și valorilor culturale românești.

Activitatea a fost coordonată de profesoarele Cristina Gherman, Sorina Voropciuc și Cristina Avram-Gib și a avut ca scop celebrarea personalității marelui sculptor la 150 de ani de la naștere. Elevii au prezentat momente tematice despre viața și opera lui Brâncuși, subliniind impactul acestuia asupra artei moderne și recunoașterea sa internațională.

Evenimentul a inclus și un moment artistic inspirat din muzica Mariei Tănase, dar și acordarea de diplome elevilor de la Colegiul Național „Doamna Stanca” și de la Liceul de Arte „Aurel Popp”, partener în realizarea unei expoziții de lucrări dedicate marelui sculptor.

Un punct de atracție l-a constituit demonstrația susținută de artistul sătmărean Vasile Dragoș, care le-a oferit tinerilor ocazia de a experimenta sculptura în lemn și de a înțelege procesul artistic din spatele unei opere. Prezența inspectorului școlar Năstaca Scopeț a completat cadrul festiv al manifestării.

Elevii participanți au descris experiența drept una emoționantă și inspirațională, evidențiind faptul că au învățat să privească arta dincolo de formă, să descopere esența și să aprecieze simplitatea încărcată de sens specifică operei brâncușiene.

Evenimentul a demonstrat, încă o dată, că valorile culturale românești continuă să inspire noile generații, iar arta rămâne un mijloc autentic de educație și formare personală.