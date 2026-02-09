ACCIDENTE Două mașini răsturnate în județul Satu Mare: șoferi prinși băuți la volan

Polițiștii continuă cercetările pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis

La data de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au intervenit în două evenimente rutiere produse în județ, ambele soldate cu autoturisme răsturnate și șoferi depistați sub influența alcoolului.

Răsturnare în Traian

În jurul orei 16:57, pe strada Boghișului din localitatea Traian, un bărbat de 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi efectuat activități care i-au distrat atenția, intrând în coliziune cu un stâlp de beton și răsturnându-se ulterior în șanț.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, înregistrându-se doar pagube materiale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru conducere sub influența alcoolului.

Autoturism în șanț la Doba

Tot pe 7 februarie, în jurul orei 16:20, polițiștii rutieri au identificat pe Drumul Național 19, în localitatea Doba, un autoturism ieșit în afara părții carosabile, fără pagube materiale. La volan se afla un bărbat de 46 de ani, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.