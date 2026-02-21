ACȚIUNE SILVICĂ Aproape 500 mc de material lemnos confiscat de polițiștii sătmăreni. Destinații fictive și sute de transporturi ilegale

Transporturi fără proveniență legală, sancționate cu peste 80.000 de lei

În perioada 17–19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul de Ordine Publică, prin Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – au desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și pentru verificarea transporturilor și depozitelor de material lemnos.

Depozite verificate, fără nereguli

În cadrul controalelor, au fost verificate două depozite de material lemnos, polițiștii analizând respectarea prevederilor legale privind proveniența, transportul și comercializarea masei lemnoase. În aceste cazuri nu au fost constatate abateri.

31 de transporturi verificate, lemn confiscat valoric

De asemenea, au fost controlate 31 de autovehicule destinate transportului de material lemnos. În urma verificărilor, polițiștii au dispus confiscarea valorică a cantității de 498,95 metri cubi de fag, frasin și stejar pedunculat – lemn de foc și cherestea – în valoare de peste 123.000 de lei.

Totodată, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de peste 80.000 de lei.

Peste 300 de transporturi cu destinație fictivă

Din cercetările efectuate a reieșit că un bărbat de 60 de ani, din județul Sălaj, și un tânăr de 27 de ani, din localitatea Supur, ar fi efectuat peste 300 de transporturi de material lemnos cu încălcarea prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.

Materialul lemnos a fost considerat fără proveniență legală, întrucât, potrivit polițiștilor, în avizele de însoțire ar fi fost declarată o destinație fictivă, fiind încălcate obligațiile ce revin transportatorilor în cadrul sistemului SUMAL.

Acțiuni continue pentru protejarea fondului forestier

Acțiunea face parte dintr-un plan amplu de măsuri pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, cu scopul protejării fondului forestier național și asigurării unui cadru legal în domeniul exploatării forestiere.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.