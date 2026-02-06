AJOFM! Ucenicia la locul de muncă – soluție pentru angajatori și șomeri

Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Formarea profesională se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM, precum și de alți furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizați în condițiile legii.

Ce este contractul de ucenicie?

Este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Cui se adresează ucenicia la locul de muncă:

persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situații profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;

angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Cine poate încheia contract de ucenicie

Este eligibilă persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat;

a împlinit vârsta de 16 ani;

nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe anumite niveluri de calificare.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie vor comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.

Totodată, aceștia au obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Informații suplimentare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

📍 Str. Ion Ghica, nr. 36, Satu Mare

📞 Telefon: 0261 / 770 237

📠 Fax: 0261 / 770 238

📧 E-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro

🌐 https://www.anofm.ro/satu-mare/

