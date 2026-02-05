ALERTĂ! Rata mortalității infantile, aproape 10 decese la mia de copii, la Satu Mare

România înregistrează cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani; Satu Mare, printre județele cu rate îngrijorătoare

Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 la 6,6 decese la 1.000 de nou-născuți vii, cel mai mare nivel din ultimul deceniu, conform datelor finale publicate de INS. Situația este critică în mai multe județe, printre care Satu Mare, Mureș, Ialomița și Suceava, unde rata mortalității depășește 9 decese la mia de copii născuți vii.Rata mortalității infantile în Satu Mare a ajuns în 2024 la 9,9 decese la 1.000 de nou-născuți, situând județul printre cele mai afectate din România. Situația este critică și în Mureș, Ialomița și Suceava, unde rata depășește 10 decese la mia de copii.

În 2024, județul Mureș a înregistrat o rată de 13 la mie, aproape de patru ori mai mare decât cea din București (3,3 la mie). Satu Mare a înregistrat 9,9 decese la mia de copii, iar județele Ialomița și Suceava depășesc 10 la mie. Creșterea mortalității se datorează, în mare parte, dotării insuficiente a maternităților, distanței mari până la unitățile medicale și accesului limitat la servicii medicale pentru gravide și nou-născuți.

La nivel național, din cele 952 de decese infantile, principalele cauze au fost:

220 – boli ale aparatului respirator

208 – anomalii cromozomiale și malformații congenitale

33 – boli infecțioase și parazitare

Creșterea mortalității este legată de lipsa aparaturii medicale performante și de accesul dificil la maternități. La nivel național, România înregistrează 6,6 decese la 1.000 de nașteri, aproape dublu față de media UE (3,3).

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția asupra maternităților din județul Satu Mare și lansează apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru dotarea secțiilor de neonatologie și pediatrie. Echipamentele necesare includ incubatoare, ventilatoare și mese de resuscitare, investiții vitale pentru supraviețuirea nou-născuților.

Salvați Copiii susține pregătirea continuă a personalului medical, monitorizarea nou-născuților cu risc și utilizarea eficientă a echipamentelor, pentru a preveni decese care pot fi evitate.