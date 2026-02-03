ALUMNI LIVIA STURZA : „Dragi studenți, fiți convinși că sunteți la o facultate de prestigiu!”

”Salut! Mă bucur că am ocazia să împărtășesc câteva amintiri și experiențe din perioada studenției. Această poveste profesională, spun eu de succes, este și despre tine, despre drumul tău și despre sfaturile pe care pot să ți le ofer, celor care sunteți acum în locul în care am fost eu studentă.”

Așa a început Doamna Livia Sturza interviul nostru, cu acest frumos mesaj pentru toți studenții U.V.V.G. A absolvit Facultatea de Științe juridice, cu specializarea Drept, în anul 1999. Este din Brad, jud. Hunedoara, iar drumul spre UVVG a fost influențat de poziționarea Aradului, destul de aproape de localitatea de domiciliu. A contat și că era o facultate nouă, cu profesori de renume, dar și costurile mai reduse decât în alte centre universitare din țară.

Despre parcursul profesional, am aflat despre Livia Sturza că este judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, de aproape 12 ani și cu o vechime în magistratură de aproape 25 de ani : ”După terminarea facultății am fost admisă la concursul de intrarea la Institutul Național al Magistraturii din iunie-iulie 2000 pe care l-am absolvit cu nota 9,425 fiind a patra în clasament. Până în anul 2006 am fost judecător la Judecătoria Deva, după care din 2006 am promovat prin concurs la Tribunalul Hunedoara, unde în perioada 2009-2011 am fost vicepreședinte, apoi intre 2012-2014 am fost președintele Tribunalului Hunedoara. În anul 2014 am promovat ca judecător la Curtea de Apel Cluj apoi m-am transferat la Curtea de Apel Alba Iulia. Din anul 2024 sunt doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București, la specializarea Concurența în Uniunea European. În acest context, am scris o serie de articole publicate în reviste prestigioase: Revista Română de Drept Al Afacerilor, Revista Română de Jurisprudență și pe diferire site-uri cu specializare juridică. Din anul 2025 sunt și asistent universitar la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.”

Întrebarea care îi transportă prin poarta timpului pe absolvenții noștri este cea despre cea mai frumoasă amintire din timpul facultății: ”Nu pot spune despre o singură amintire, pentru că au fost foarte multe momente plăcute și ar trebui să povestesc foarte mult. A fost însă perioada în care am legat prietenii, cu colegii, legături care s-au păstrat peste zeci de ani și simțit considerații față de profesori pe care i-am luat drept model profesional. Îmi amintesc de doamna profesor Iovănaș Eugenia și căreia îi spuneam, în anii facultății, că o să fiu așa un judecător bun și pregătit ca și dumneaei.”

Despre profesorii preferați : ”Profesorul care m-a inspirat cel mai mult a fost domnul prof. Ion Turcu, profesor la drept comercial. A fost profesorul care ne învăța despre bancomate în anii 2000 sau despre ce este falimentul. Îmi amintesc cursul dânsului de faliment, unde pe coperta la început era un palat ia pe coperta de sfârșit era o ruina acelui palat și ne spunea <<Falimentul nu e rușinos, e o stare normală>>. Cursurile dânsului m-au făcut să îndrăgesc dreptul comercial și acesta este motivul pentru care de aproape 20 de ani sunt specializată în cauze comerciale și de insolvență. Exigența dânsului m-a motivat să învăț temeinic, iar pasiunea cu care preda mi-a arătat cât de important este să iubești ceea ce faci.”

Mesajul pentru studenți îl vom reda exact așa cum ne-a fost transmis: ”Dragi studenți, bucurați-vă de fiecare clipă a anilor de facultate! Implicați-vă în activități, întrebați, explorați și fiți convinși că sunteți la o facultate de prestigiu. Experiențele din cadrul cursurilor și seminarele vă vor face să îndrăgiți ce învățați, iar pe urmă veți ajunge să practicați. Sper ca povestea mea să inspire actualii și viitorii studenți să trăiască din plin anii de facultate și să își urmeze visurile cu încredere”.