COMUNICAT/ANUNȚ Încep activitățile proiectului “DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”

RMN CONTA ANALIST SRL, anunta inceperea activitatilor proiectului “DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL” finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Apel de proiecte gestionat de MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Numele proiectului de investiție: “DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”

Cod proiect: 2960.1/i3/c9

Contract de finanțare: Nr.ordine2960.1/i3/c9 din data 27.03.2025

Perioada de implementare: 13 luni

Dată de începere: 30.04.2025

Dată de finalizare: 29.05.2026

Adresa de implemenare a proiectului: Municipiul Satu Mare, Str. GEORGE COŞBUC, Nr. 26, Județ Satu Mare, România, cod poștal 440039

Obiectivele specifice:

Activitățile finanțate vizează achiziții/servicii specifice digitalizării, precum: servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice, achiziția de hardware TIC, realizarea rețelei LAN/WiFi, achiziționarea/dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor și licențelor software și implementarea bazelor de date, achiziția/închirierea unui nume de domeniu, servicii de digitalizare a arhivelor (analog în digital indexabil), servicii de tip Cloud Computing, servicii pentru consolidarea securității cibernetice, servicii de auditare tehnică IT (raport tehnic IT) și instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC.

Valoarea totală a proiectului: 163.241,34 lei

Valoarea finanțare nerambursabilă: 121.781,24 lei

Date de contact:

Persoana de contact: Donca Raluca Alexandra

Telefon: 0742 478 881

Email: raluca@rmnconta.ro