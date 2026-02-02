ATENȚIE! Consilierul Județean PNL, Iulian Câcău îi atribuie declarații false premierului Ilie Bolojan

Numele premierului Ilie Bolojan, invocat abuziv în Consiliul Județean Satu Mare. Declarații puse pe seama acestuia fără temei

Ședința Consiliului Județean Satu Mare din 30 ianuarie a fost marcată de un schimb tensionat de replici și de o controversă publică, după ce consilierii județeni PNL, mai exact, consilierul județean PNL, Alexandru Horvat, a adus în discuție starea Drumului Județean DJ 195C, care leagă localitățile Domănești, Moftinu Mic, Sânmiclăuș, Ghirolt, Ady Endre, Căuaș și Pir.

În replică, vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a arătat că DJ 195C a fost reabilitat, iar degradarea actuală este cauzată în principal de intervențiile de deszăpezire din această iarnă. Totodată, acesta a subliniat că bugetul Consiliului Județean nu permite, în prezent, reparații capitale, amintind faptul că, în urmă cu câteva luni, mai exact pe 25 octombrie 2025 de Ziua Armatei, premierul României, Ilie Bolojan, a tranzitat acel drum cu ocazia unei vizite la o fermă din zonă, context în care consilierii PNL ar fi putut deschide un dialog pentru identificarea unei soluții de finanțare.

Intervenția consilierului PNL Iulian Câcău a schimbat însă direcția discuției. Acesta a afirmat că ,,Domnul Bolojan a transmis că stă în atribuțiile Consilului Județean, iar cetățenii din Satu Mare au votat un președinte și un Consiliu Județean de la care așteaptă soluții, nu să se plângă.”

Afirmațiile au fost ulterior contrazise de realitate. Patronul fermei vizitate de premier a confirmat, pentru Gazetă de Nord Vest, faptul că vizita lui Ilie Bolojan a avut un caracter strict privat, fără nicio componentă politică, și că premierul nu a fost însoțit de alți politicieni, cu toate că domnul consilier județean Câcău susține că au fost prezenți, dar nu au apărut în nicio fotografie.

În acest context, apare clar faptul că declarațiile atribuite premierului reprezintă o interpretare forțată, dacă nu o denaturare a realității, menită să transfere responsabilitatea și să creeze un fals argument de autoritate. Practic, premierului i-au fost atribuite poziții publice pe care nu le-a exprimat.

„Mulţumesc familiei Lucuţ şi tuturor angajaţilor pentru modul în care au dezvoltat acest proiect de afaceri reprezentativ pentru regiune şi pentru întreaga industrie naţională agroalimentară”, a afirmat Ilie Bolojan, în urma vizitei, pe pagina oficială a Guvernului României.

Încă un argumente prin care se demonstrează faptul că, politiceni locali nu au fost prezenți, dar cu toate că, fostul președinte AUR, Satu Mare, în prezent consilier județean PNL, Iulian Câcău, afirmă că nu s-au fotografiat în respectiva vizită, nici măcar în comunicatul oficial nu sunt amintiți, măcar semnificativ sau ca mulțumire, de către prim-ministrul Ilie Bolojan.

Totuși, pentru o clarificare și mai exactă, mai aducem un argument care să întărească cele afirmate anterior, despre minciunile consilierului Iulian Câcău.

De Ziua Armatei, după încheierea ceremonialului oficial, reprezentanții PNL au ales să participe la un simpozion organizat la Castelul din Carei, în loc să profite de prezența premierului pentru a discuta problemele reale ale județului Satu Mare.

În timp ce aceștia erau preocupați de evenimentul festiv, premierul Ilie Bolojan a plecat ulterior la ferma, fără ca liderii PNL din județ să inițieze un dialog concret legat de infrastructură sau alte priorități locale, astfel, iată cum prezența acestora alături de Bolojan n-are fi fost posibilă.

Situația ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care unii consilieri județeni PNL aleg să își susțină discursul politic, apelând la declarații neverificate și la invocarea abuzivă a numelui prim-ministrului. Cu atât mai grav, aceste afirmații vin în contradicție cu imaginea de rigoare, corectitudine și responsabilitate publică pe care Ilie Bolojan o promovează la nivel național.

În timp ce premierul vorbește despre o Românie curată și despre asumarea responsabilităților reale, la nivel local, unii dintre propriii colegi de partid par să îi compromită mesajul, folosindu-i numele pentru a acoperi lipsa de soluții concrete. Rămâne de văzut care va fi reacția prim-ministrului în fața acestor declarații care îi sunt atribuite fără temei și care riscă să inducă în eroare opinia publică.