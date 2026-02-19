Bilanț 2025 la Jandarmeria Satu Mare: creșteri semnificative ale misiunilor și intervențiilor. Proiecte europene și investiții în 2026

Conducerea Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a prezentat joi, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul activității pe anul 2025, precum și principalele direcții strategice și proiecte pentru 2026.

Activitatea instituției a fost fundamentată pe Programul de guvernare, Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023–2027 și Planul strategic instituțional al Ministerul Afacerilor Interne 2025–2028, precum și pe cadrul legislativ în vigoare, analizele de risc și utilizarea responsabilă a bugetului aprobat.

Creșteri consistente ale misiunilor operative

În anul 2025, structurile de ordine publică au executat 3.482 de misiuni specifice, cu implicarea a 13.790 de jandarmi, față de 2.333 de misiuni în 2024 – o creștere de peste 49%.

Misiuni de asigurare a ordinii publice

Au fost desfășurate 349 de misiuni, cu 3.273 de jandarmi implicați. Printre cele mai importante:

9 misiuni la proteste (fără incidente);

129 misiuni la manifestări cultural-artistice (4 infracțiuni constatate și 48 de sancțiuni);

33 manifestări religioase și comemorative;

55 manifestări sportive (1 infracțiune și 16 sancțiuni);

34 misiuni în contextul alegerilor prezidențiale (fără incidente deosebite).

Jandarmii au asigurat ordinea publică la evenimente de amploare precum Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, „Sâmbra Oilor”, Zilele Municipiului Satu Mare, Festivalul Medieval Ardud sau Zilele Maghiare Partium.

În total, pe timpul adunărilor publice au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale, în valoare de 33.700 lei.

Intervenții în creștere cu peste 120%

Pe parcursul anului 2025 au fost executate 651 de acțiuni de intervenție, față de 292 în 2024 – o creștere de 122,94%. Dintre acestea, 224 au fost gestionate direct prin S.N.A.U. 112.

Combaterea infracționalității și sancțiuni

Pe linia combaterii faptelor antisociale:

13 infracțiuni privind produse contrafăcute;

84 infracțiuni la Legea 143/2000 privind drogurile;

1.309 sancțiuni la Legea 61/1991 (470.530 lei);

128 sancțiuni pentru braconaj piscicol (75.550 lei);

36 sancțiuni în domeniul silvic (52.000 lei) și o infracțiune pentru transport ilegal de material lemnos.

În total, în 2025 au fost constatate 124 de fapte penale în mod independent, comparativ cu 25 în 2024. În sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au fost constatate alte 107 fapte penale.

Pe linie contravențională au fost aplicate 1.654 sancțiuni, în valoare totală de 728.134 lei.

Siguranța în școli și prevenție

Un domeniu prioritar a fost siguranța în mediul școlar. Au fost monitorizate 12 unități de învățământ, iar pe componenta preventivă s-au desfășurat 62 de activități în 69 de locații, cu participarea a 11.467 de persoane – o creștere de peste 63% față de anul precedent.

Pază, transporturi speciale și cooperare interinstituțională

În 2025, IJJ Satu Mare a asigurat paza a 21 de obiective și a executat:

120 transporturi de bunuri și valori;

510 transporturi de corespondență clasificată;

30 transporturi de produse cu caracter special.

Au fost organizate 31 de acțiuni speciale cu structuri precum S.C.C.O. și S.I.C.E., dar și 115 misiuni în cooperare cu instituții precum Poliția, Poliția de Frontieră și alte structuri.

Proiecte europene și investiții majore

În 2025 au fost implementate trei proiecte cu finanțare externă:

„GREENROUA”, prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027, unde IJJ Satu Mare este lider de proiect;

„LinkBord”, în parteneriat cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca;

Proiectul de instalare a unor capacități de producere a energiei din surse regenerabile la punctul de lucru din Tășnad, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, cu un buget de aproximativ 2,47 milioane lei.

Direcții pentru 2026

Pentru anul 2026, conducerea instituției își propune consolidarea capacității operative, reducerea deficitului de personal, dezvoltarea componentei preventive și continuarea accesării fondurilor europene.

Reprezentanții instituției au subliniat că în spatele cifrelor se află „un efort constant al personalului, o planificare riguroasă și o abordare echilibrată a fiecărei situații operative”, obiectivul principal rămânând creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din județ.