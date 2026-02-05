BREAKING NEWS. Cutremur în Armată: DNA intră peste Batalionul 52 Geniu Satu Mare

Acuzații grave: concursuri trucate, misiuni fictive, decontări ilegale, tăieri de lemn și utilizarea abuzivă a resurselor militare



Ministerul Apărării Naționale a sesizat Direcția Națională Anticorupție în urma unui control efectuat la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare, unde au fost descoperite nereguli de o gravitate deosebită. Anunțul a fost făcut joi, într-o conferință de presă, de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a precizat că mandatul comandantului unității a fost întrerupt, iar procedura de numire a unei noi conduceri a fost declanșată.

Posturi ocupate ilegal și concursuri manipulate

Potrivit ministrului Apărării, în urma controlului operativ s-a constatat ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat profesionist, precum și modificarea criteriilor de selecție pentru ca anumiți candidați, inițial respinși, să fie declarați admiși.

De asemenea, au fost identificate situații în care rezultatele concursurilor au fost modificate, iar unele declarații indică faptul că aceste practici ar fi fost facilitate prin oferirea de sume de bani celor care organizau selecțiile.

Misiuni inventate și pensii majorate artificial

Controlul a scos la iveală existența unor activități fictive raportate de personalul militar, în baza cărora au fost încasate sume de bani ce au dus la creșterea pensiilor, inclusiv cu aproximativ 2.000 de lei.

Aceste practici au avut ca scop obținerea unor beneficii financiare necuvenite, prin falsificarea documentelor și raportărilor oficiale.

Resurse militare folosite în interes personal

Ministrul Radu Miruță a mai arătat că au fost constatate utilizări nelegale ale camioanelor militare în scopuri personale, precum și existența unei rețele de magazine ilegale care funcționa fără a îndeplini condiții minime, inclusiv sanitare, și fără a declara venituri.

Totodată, militari din unitate ar fi fost folosiți de superiori pentru activități în gospodării și proprietăți private.

Defrișări ilegale și transport cu mijloacele armatei

În cadrul controlului au fost identificate și situații de tăieri masive și ilegale de lemn, materialul lemnos fiind transportat către gospodăriile celor din conducerea unității, cu ajutorul camioanelor militare.

De asemenea, au fost descoperite misiuni fictive de transport al personalului de conducere, pentru care se decontau combustibilul și cheltuielile de deplasare.

Sesizare DNA și măsuri pentru recuperarea prejudiciului

„Documentele au fost înaintate structurilor abilitate. Un calup destul de mare de persoane a fost trimis către DNA, s-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant și organizarea unui nou concurs”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță a precizat că au fost dispuse măsuri concrete pentru recuperarea prejudiciului produs și pentru restabilirea legalității în cadrul unității militare din Satu Mare.