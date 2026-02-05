CATEHEZĂ „Sfânta Liturghie, drumul nostru spre Înviere” – program catehetic amplu la Parohia Ortodoxă Mărtinești

Un parcurs spiritual structurat, desfășurat pe durata perioadei prepascală, sub îndrumarea preotului Vraja Ionuț Alin



Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mărtinești propune credincioșilor un program catehetic complex, intitulat „Sfânta Liturghie, drumul nostru spre Înviere”, conceput ca un adevărat itinerar duhovnicesc spre marea sărbătoare a Paștelui. Programul este coordonat de preotul Vraja Ionuț Alin și se desfășoară pe parcursul mai multor duminici, urmărind aprofundarea sensului și structurii Sfintei Liturghii.

Cateheză și pregătire spirituală pentru Postul Mare

Planul catehezelor debutează la începutul lunii februarie, fiind corelat cu duminicile pregătitoare pentru Postul Mare. Prima întâlnire are loc în 1 februarie, în Duminica Vameșului și a Fariseului, și este dedicată unei introduceri generale în tema programului catehetic.

Urmează, în 8 februarie, Duminica Fiului Risipitor, când credincioșii sunt invitați la o cateheză axată pe pregătirea pentru Sfânta Liturghie, un moment esențial în viața liturgică a Bisericii.

Înțelegerea Sfintei Liturghii și a rânduielilor ei

Programul continuă în 15 februarie, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cu o prezentare a aspectelor generale privind Sfânta Liturghie și a Liturghiei darurilor înainte sfințite, subliniind importanța participării conștiente și responsabile a credincioșilor.

În 22 februarie, în Duminica izgonirii lui Adam din Rai, tema catehezei este dedicată Proscomidiei, explicând semnificația acestei părți esențiale din rânduiala liturgică.

Duminicile Postului Mare – un parcurs catehetic tematic

Odată cu intrarea în Postul Mare, catehezele capătă un caracter profund teologic și spiritual. În 1 martie, de Duminica Ortodoxiei, este programată citirea Pastoralei, marcând începutul solemn al perioadei de postire.

În 8 martie, Duminica a 2-a din Post, tema este Sfânta Liturghie – intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, cu accent pe Liturghia Cuvântului (a catehumenilor).

Cateheza din 15 martie, în Duminica a 3-a din Post, este dedicată Intrării Mari, moment central al Sfintei Liturghii, iar în 22 martie, Duminica a 4-a din Post, este analizată Sfânta Liturghie II – Anaforaua liturgică.

Programul se apropie de final în 29 martie, Duminica a 5-a din Post, cu tema Sfânta Liturghie III – Împărtășania, punct culminant al vieții liturgice și duhovnicești.

Un demers pastoral cu impact comunitar

Prin acest program catehetic bine structurat, Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mărtinești oferă credincioșilor nu doar informații teologice, ci și un cadru de aprofundare spirituală, menit să transforme participarea la Sfânta Liturghie într-o experiență vie și conștientă.

Inițiativa preotului Vraja Ionuț Alin se înscrie într-un demers pastoral coerent, care pune accent pe cateheză, formare și apropierea comunității de sensul profund al slujbelor Bisericii, având ca finalitate trăirea autentică a drumului spre Înviere.