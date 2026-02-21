Certificat de înmatriculare fals prezentat la controlul documentelor

Polițiștii de frontieră sătmăreni cercetează un cetățean român care a prezentat la control un certificat de înmatriculare fals, pentru mijlocul de transport pe care îl conducea.

Vineri, 20 februarie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, aflați în misiune pe căile de comunicație din zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în jurul orei 19.00, un cap tractor, pe care erau aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare specifice Ungariei. La volan se afla un tânăr în vârstă de 30 de ani, din județul Suceava.

Polițiștii de frontieră au solicitat acestuia documentele personale și actele mijlocului de transport. Suceveanul a prezentat un certificate de înmatriculare aparent eliberat de autoritățile din maghiare, care însă, în urma verificărilor s-a dovedit a nu fi un document authentic. Vehiculul pe care acesta îl conducea figurează ca fiind radiat din circulație în Slovacia, iar numerele de înmatriculare aplicate pe acesta nu figurează ca fiind atribuite vreunui mijloc de transport din Ungaria.

Acum, suceveanul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, conducerea unui vehicul neînmatriculat și punerea în circulație a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare.