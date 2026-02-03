Concursul regional de recitări „Mihai Eminescu”, ediția a XX-a, 30 ianuarie 2026, Carei

Centrul Cultural al municipiului Carei a organizat azi, 30 ianuarie 2026, cea de-a XX-a ediție a Concursului regional de recitări „Mihai Eminescu”, eveniment dedicat promovării operei poetului național și cultivării expresiei artistice în rândul elevilor.

Premiul I la acest concurs a fost obținut de eleva Cristina Dimitra Simo, din clasa a X-a C, prof. coordonator dr. Natalia Manuela Boloș.

Premiul II a fost obținut de eleva Amalia Nicola Andreica, din clasa a X-a E, prof. coordonator Anca Teodora Andreescu.

Felicitări elevelor și profesoarelor coordonatoare!