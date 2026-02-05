Conducător auto, cercetat pentru comiterea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 4 februarie a.c., în jurul orelor 10:50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul 25 Octombrie, din municipiul Carei, au oprit în traficul rutier o autoutilitară, condusă de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Carei.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.