Consultații de neurologie la Cabinetele Medicale Dr. Coica – specialiști dedicați, programări în luna februarie

Cabinetele Medicale Dr. Coica din Satu Mare își extind serviciile medicale și pun la dispoziția pacienților consultații de specialitate în neurologie, susținute de medici cu experiență și pregătire solidă în domeniu. Programările sunt deschise pentru mai multe date din luna februarie, oferind acces rapid la evaluare și diagnostic de specialitate.

În data 26 februarie, începând cu ora 15:00, va consulta dr. Ștețca Mădălina, medic specialist neurolog.

Consultațiile sunt recomandate pacienților care se confruntă cu simptome precum:

· dureri de cap persistente sau migrene

· amețeli

· tulburări de memorie

· amorțeli sau furnicături

· tulburări de somn

· alte afecțiuni neurologice care necesită evaluare de specialitate

În zilele de 18 și 26 februarie, începând cu ora 14:30, va consulta dr. Costin Nicoleta, medic primar neurolog.

Experiența vastă și expertiza profesională oferă pacienților siguranța unei evaluări complete și a unui plan terapeutic adaptat fiecărui caz în parte.

Consultațiile se desfășoară la: Cabinetele Medicale Dr. Coica – Satu Mare

Programări: 0732 116 832< Telefon fix: 0261 766390

Pentru o evaluare neurologică profesionistă și acces rapid la consult de specialitate, pacienții sunt invitați să își facă programare din timp.