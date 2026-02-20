DSVSA Satu Mare: 75 de controale în exploatații, amenzi aplicate și avertisment privind pesta porcină și gripa aviară

Inspectorii DSVSA Satu Mare au desfășurat, în perioada 13–20 februarie 2026, un total de 75 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare din județ, în domeniul sănătății animale.

Sancțiuni aplicate

În urma verificărilor au fost aplicate:

1 amendă contravențională de 6.000 lei pentru o exploatație profesională de bovine din localitatea Certeze;

2 avertismente pentru exploatații non-profesionale din localitățile Lazuri și Dindești, pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de lege.

Situația epidemiologică

Autoritățile sanitare veterinare atrag atenția asupra evoluției mai multor boli la nivel european:

Influența aviară evoluează în mai multe state membre UE.

Pesta Porcină Africană (PPA) este prezentă în mai multe țări europene, inclusiv în România.

este prezentă în mai multe țări europene, inclusiv în România. În județul Satu Mare există restricții sanitare veterinare în localitățile Amați, Ambud și Halmeu, din cauza focarelor de pestă porcină africană.

Măsuri obligatorii pentru crescătorii de porci

Exploatațiile non-comerciale trebuie să respecte condiții stricte:

identificarea și înregistrarea porcinelor în baza națională de date;

adăposturi împrejmuite și protejate;

limitarea accesului vizitatorilor;

interzicerea contactului cu animale sălbatice;

respectarea normelor de igienă și dezinfecție;

interdicția comercializării porcinelor și produselor provenite de la acestea.

De asemenea, resturile alimentare care conțin carne sau produse din carne nu trebuie administrate porcilor.

Recomandări pentru crescătorii de păsări

Pentru prevenirea gripei aviare, DSVSA recomandă:

creșterea păsărilor în spații protejate;

evitarea contactului cu păsările sălbatice;

aplicarea strictă a măsurilor de biosecuritate.

Autoritățile fac apel la responsabilitatea crescătorilor pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a proteja sănătatea publică și economia zootehnică.

Pentru sesizări în domeniul sanitar-veterinar, cetățenii pot apela Call Center-ul ANSVSA.