Finalizarea cursului introductiv – Seria 18, Programul „Salvator din Pasiune”

În perioada 31 ianuarie – 8 februarie 2026 s-a desfășurat Cursul introductiv – pentru seria 18, organizat în cadrul programului „Salvator din Pasiune”, un proiect dedicat formării și implicării active a voluntarilor în domeniul intervenției și sprijinului comunitar.

La acest curs au participat 36 de voluntari, care au parcurs sesiuni teoretice și activități practice menite să le ofere noțiunile de bază necesare pentru a face parte din program. Pe durata instruirii, participanții au dobândit cunoștințe esențiale despre rolul voluntarului, principiile de bază ale intervenției, lucrul în echipă și responsabilitatea față de comunitate.

Finalizarea cu succes a cursului introductiv reprezintă primul pas în parcursul de formare al voluntarilor „Salvator din Pasiune”.

În perioada următoare, voluntarii din seria 18 vor continua procesul de pregătire prin:

* participarea la module de instruire avansată, adaptate specificului programului;

* implicarea în activități practice și simulări;

* integrarea treptată în acțiuni și misiuni desfășurate alături de echipele active.

Programul „Salvator din Pasiune” își propune să formeze oameni dedicați, pregătiți să intervină responsabil și să contribuie activ la siguranța și binele comunității.