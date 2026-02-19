Finanțare europeană pentru educație: investiții importante la Ardud, printr-un parteneriat România–Ucraina

Prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Ucraina 2021–2027, orașul Ardud, în parteneriat cu comunitatea Yamnitzia din raionul Ivano-Frankivsk și orașul Khust, a obținut o nouă finanțare europeană dedicată domeniului educațional.

Curți școlare modernizate și spații pentru dezvoltarea copiilor

Proiectul va aduce investiții importante pentru comunitatea locală, prin amenajarea și dotarea curților Liceul Tehnologic Ardud și ale Școala Gimnazială Madăras cu facilități moderne – de la foișoare și mobilier urban outdoor, până la spații de joacă și echipamente educaționale și recreative.

Scopul este crearea unor medii sigure, atractive și funcționale, care să încurajeze învățarea, socializarea și petrecerea timpului liber în condiții moderne.

Tabere, colț de lectură și studio media pentru tineri

Pe lângă modernizarea infrastructurii, proiectul prevede:

organizarea unor tabere pentru copii și tineri;

înființarea unui Relax & Read Corner în biblioteca din Ardud;

amenajarea unui studio media în cadrul Liceului Tehnologic Ardud.

Studio-ul media va fi dotat cu echipamente necesare realizării de materiale audio-video, oferindu-le elevilor oportunitatea de a-și dezvolta competențele digitale și creative, într-un context educațional adaptat prezentului.

Prin aceste activități, parteneriatul transfrontalier contribuie la modernizarea infrastructurii educaționale și la crearea unor oportunități reale de dezvoltare pentru tineri, consolidând totodată colaborarea dintre comunitățile din România și Ucraina.