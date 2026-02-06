FOTO. ACCIDENT GRAV Coliziune rutieră în Livada: cinci persoane transportate la spital

Șase persoane implicate într-un accident anunțat prin 112, intervenție amplă a pompierilor și echipajelor medicale

În seara zilei de 5 februarie, în jurul orei 22:40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalat un accident rutier produs în localitatea Livada, existând suspiciunea că o persoană ar fi încarcerată.

Mobilizare rapidă a forțelor de intervenție

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare, precum și un echipaj de prim-ajutor, pentru gestionarea situației.

Evaluarea victimelor la fața locului

Ajunse la fața locului, echipajele de intervenție au constatat că nu existau persoane încarcerate. În accident au fost implicate șase persoane, toate fiind evaluate medical la fața locului.

În urma evaluării, cinci dintre victime au necesitat transportul la Unitatea de Primiri Urgențe, pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ancheta în curs

Intervenția s-a desfășurat în cooperare cu echipajele medicale și celelalte structuri abilitate. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.