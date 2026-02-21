FOTO. INTERVENȚIE. Incendiu la acoperișul unei locuințe din municipiul Satu Mare

În cursul serii de vineri, în jurul orei 21:00, dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui incendiu la acoperișul unei locuințe situate în municipiul Satu Mare, pe strada Siretului.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Satu Mare, încadrate cu 10 cadre militare. Pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor și gestionarea eficientă a intervenției, a fost direcționată și o autospecială SMURD. Totodată, la fața locului s-a deplasat și comandantul Detașamentului Satu Mare.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la nivelul planșeului, pe o suprafață de aproximativ 100 m², cu degajări mari de fum și risc de propagare la întregul acoperiș și la restul locuinței. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de existența mai multor straturi de izolație și de materialele combustibile utilizate în construcția planșeului.

După aproximativ trei ore de intervenție, incendiul a fost lichidat, iar propagarea acestuia la întreaga locuință a fost împiedicată.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.

Reamintim cetățenilor importanța verificării și curățării periodice a coșurilor de fum, precum și a respectării distanțelor de siguranță față de elementele combustibile, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.