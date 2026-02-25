FOTO. INVESTIȚIE Dr. Dorel Coica deschide în curând o clinică ultramodernă, cu aparatură de ultimă generație, la Satu Mare

Proiect medical finanțat prin ADR Nord-Vest, noua unitate va deveni un reper în imagistica medicală din județ, oferind servicii RMN, CT, RX și DEXA.

Satu Mare se pregătește pentru deschiderea unei clinici ultramoderne, amenajată de unul dintre cei mai cunoscuți medici din județ, dr. Dorel Coica. Proiectul, finanțat din fonduri europene prin ADR Nord-Vest, se apropie de finalizare și promite să ridice standardele în domeniul imagisticii medicale locale.

Dotări de top și concept construit de la zero

Noua clinică a fost gândită ca un centru medical integrat, cu accent pe tehnologie de ultimă generație și pe confortul pacienților, se arată într-p postare făcută pe facebook de Crina Dunca, consultant în managementul de proiect. Spațiile au fost proiectate special pentru a asigura atât eficiența actului medical, cât și o experiență premium pentru cei care îi vor trece pragul.

Unitatea va oferi o gamă largă de investigații imagistice:

RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară)

CT (Computer Tomograf)

RX (Radiologie convențională)

DEXA (osteodensitometrie)

Echipamentele moderne sunt integrate într-un concept medical construit de la zero, adaptat cerințelor actuale din domeniul sănătății.

Proiect european aproape de finalizare

Investiția reprezintă încă un proiect medical important finanțat prin ADR Nord-Vest, contribuind la dezvoltarea infrastructurii sanitare din regiune. În prezent, beneficiarul, nimeni altul decât dr. Dorel Coica, așteaptă ultimele avize necesare, înainte de inaugurarea oficială.

Un nou reper pentru imagistica medicală locală

Prin dotările sale și prin abordarea modernă, clinica are toate premisele să devină un nou reper în imagistica medicală din Satu Mare, oferind pacienților acces la investigații complexe într-un mediu modern și profesionist.

Detalii suplimentare privind data deschiderii și serviciile complete vor fi anunțate în perioada următoare.