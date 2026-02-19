FOTO. SIGURANȚĂ „Împreună pentru o școală sigură” – conferință județeană dedicată climatului educațional pozitiv

Elevi premiați și mesaje inspiraționale la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare

Miercuri, 18 februarie 2026, la Casa Meșteșugarilor a avut loc Conferința județeană „Împreună pentru o școală sigură”, eveniment organizat în cadrul campaniei „Uși deschise spre școli sigure”.

Manifestarea a adus în prim-plan importanța unui climat educațional bazat pe respect, empatie și siguranță, reunind elevi, cadre didactice și parteneri implicați activ în prevenirea violenței școlare.

Mesaj inspirațional despre încredere și echilibru emoțional

Invitatul special al conferinței a fost dr. Simona Ciff, psiholog și psihoterapeut, doctor în științele educației.

Aceasta a oferit elevilor tehnici de dezvoltare emoțională și autocontrol, abordând într-un mod accesibil și profund relația dintre încrederea în sine și rolurile de agresor sau victimă. Mesajul transmis a subliniat faptul că siguranța în școală începe cu echilibrul interior și cu asumarea responsabilității personale.

Creativitate și implicare, răsplătite

În cadrul conferinței au fost premiați câștigătorii Concursului județean (secțiunea afiș/videoclip – ciclul gimnazial și liceal), organizat în cadrul campaniei.

Lucrările prezentate au evidențiat creativitatea elevilor și capacitatea lor de a transmite mesaje puternice despre prevenirea violenței și importanța respectului reciproc.

Un angajament comun pentru școli mai sigure

Organizatorii au transmis mulțumiri elevilor pentru implicare, cadrelor didactice coordonatoare pentru dedicare și tuturor partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului.

Conferința a reafirmat un mesaj esențial: doar prin colaborare și dialog deschis putem construi școli mai sigure, mai calde și mai prietenoase pentru fiecare elev.