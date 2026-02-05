IMPLICARE Iarna devine accesibilă pentru toți copiii: Consiliul Județean Satu Mare, partener al proiectelor Caiac SMile

Programe de iarnă dedicate copiilor din centre de plasament, copiilor cu dizabilități și celor din medii vulnerabile



Consiliul Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul față de incluziunea socială și sprijinirea copiilor vulnerabili, fiind partener al proiectelor derulate de Caiac SMile, inițiative care aduc iarna, zăpada și schiul mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie de ele. Programele sunt dedicate copiilor din centrele de plasament, copiilor cu dizabilități și copiilor proveniți din medii vulnerabile, pentru care accesul la sporturile de iarnă este, de cele mai multe ori, imposibil.

Schiul, o bucurie care nu ar trebui să fie un privilegiu

Proiectele Caiac SMile pornesc de la o realitate cunoscută: schiul este un sport costisitor, inaccesibil multor familii și, mai ales, copiilor instituționalizați sau cu nevoi speciale. Tocmai de aceea, aceste programe au fost gândite ca o formă de egalizare a șanselor, oferind tuturor copiilor posibilitatea de a trăi bucuria zăpezii, a mișcării și a libertății.

„În proiectele noastre de iarnă, pârtia este pentru toată lumea”, este mesajul care definește filosofia Caiac SMile.

Ionuț Stancovici: „Toți copiii unui oraș merită iarna, zăpada și schiul”

Ionuț Stancovici, președintele SMile Satu Mare, a transmis un mesaj de mulțumire și recunoștință partenerilor instituționali care susțin aceste inițiative:

„Mulțumesc cu recunoștință Consiliului Județean Satu Mare și DGASPC Satu Mare pentru susținere, încredere și implicare.

În proiectele noastre de iarnă, pârtia este pentru toată lumea.

Știm că schiul este un sport scump. Tocmai de aceea am creat aceste programe: ca bucuria zăpezii, a alunecării și a libertății să ajungă și la copiii din centrele de plasament, și la copiii cu dizabilități, și la cei care altfel nu și-ar permite.”

Acesta a subliniat faptul că la nivelul județului Satu Mare a fost înțeleasă o idee esențială: accesul la sport și bucurie nu trebuie condiționat de statutul social sau de dizabilitate, inclusiv în cazul schiului adaptat.

Comunitate, grijă și un viitor construit cu sens

„Asta înseamnă comunitate.

Asta înseamnă grijă.

Asta înseamnă viitor construit cu sens”, a mai transmis Ionuț Stancovici, evidențiind impactul pe termen lung pe care astfel de proiecte îl au asupra copiilor și asupra societății în ansamblu.

Prin acest parteneriat, Consiliul Județean Satu Mare și DGASPC Satu Mare contribuie direct la crearea unui mediu incluziv, în care fiecare copil are șansa de a trăi experiențe care altfel i-ar fi inaccesibile.

Cum pot fi susținute proiectele Caiac SMile

Cei care doresc să se alăture acestui demers pot susține proiectele Caiac SMile printr-un gest simplu:

📱 SMS la 8845 cu textul SMILE – donație de 2 euro pe lună, care se transformă în zâmbete pe pârtie și în amintiri de neuitat pentru copii.