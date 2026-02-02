În comă alcoolică, la volan!

La data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 15.14, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Iasomiei, din municipiul Satu Mare au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.75 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice.

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra celor două mostre biologice prelevate, au indicat concentrații de 3,57 g/l respectiv 3,26 g/l alcool pur în sânge.

Față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

La data de 1 februarie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de bărbat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.