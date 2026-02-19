INFRACȚIONAL Tânăr de 21 de ani, reținut după un furt de 27.000 de lei dintr-o societate comercială din Satu Mare

Suspectul ar fi sustras lănțișoare și pandantive din aur, fiind plasat în arest pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au identificat, la data de 18 februarie a.c., un tânăr de 21 de ani, din municipiul Satu Mare, bănuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat.

Furt din sediul unei firme

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în urma activităților investigative desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, s-a stabilit că, la data de 10 februarie a.c., tânărul ar fi pătruns în sediul unei societăți comerciale din municipiu, de unde ar fi sustras mai multe lănțișoare și pandantive confecționate din aur.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 27.000 de lei.

Reținut pentru 24 de ore

Față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Reprezentanții IPJ reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.