Întâlnire de mediere a unor probleme de fond funciar la nivelul comunelor Halmeu și Turulung

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, împreună cu secretarul general al instituției, Cosmin Dorle, a convocat astăzi, la sediul Instituției Prefectului, o întâlnire de lucru cu primarii comunelor Halmeu și Turulung, membrii comisiilor locale de fond funciar ale celor două unități administrativ-teritoriale, precum și specialiști din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare.

Tema principală a întâlnirii a vizat clarificarea unor divergențe privind aplicarea legislației fondului funciar, generate de eliberarea unor titluri de proprietate aparținând unor cetățeni din comuna Turulung, emise pe teritoriul administrativ al comunei Halmeu, problemă care datează de peste 30 de ani. În urma analizei punctuale a documentațiilor existente, a hărților topografice și a rezervei de teren disponibile la nivelul celor două unități administrativ-teritoriale, a fost conturată o soluție de rezolvare amiabilă a situației.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost abordată și problematica cu privire la punerea în legalitate a unor imobile aflate în proprietatea unor cetățeni de etnie romă de pe raza unității administrativ-teritoriale Turulung. Au fost analizate procedurile legale actuale privind înscrierea în posesie, precum și modalitățile prin care autoritățile locale pot sprijini identificarea și parcelarea terenurilor ocupate istoric de aceste comunități.

„Gestionarea responsabilă a problematicii fondului funciar presupune dialog, cooperare instituțională și respectarea strictă a cadrului legal. Instituția Prefectului va urmări cu prioritate identificarea unor soluții echitabile și sustenabile, inclusiv în ceea ce privește clarificarea situațiilor de posesie a terenurilor, astfel încât toate comunitățile să poată beneficia de condiții bune de trai și de acces la investiții publice.” – prefect Altfatter Tamás