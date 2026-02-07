Între urgență și răbdare: Dr. Iulian Pfau Sălăgeanu explică ce nu se vede din sala de așteptare de la UPU

Noul purtător de cuvânt al Spitalului Județean Satu Mare a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de joi, 5 februarie de la NORD VEST TV

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare are, de la începutul anului, un nou purtător de cuvânt: dr. Iulian PfauSălăgeanu, medic de medicină a muncii, cunoscut atât înmediul medical, cât și în spațiul public local. Funcția este unavoluntară, neremunerată, iar miza ei principală esteîmbunătățirea comunicării dintre spital, pacienți și mass-media.

Dr Pfau Iulian a vorbit despre noile provocări din carierăprecum și despre situația de la Spitalul Județean Satu Mare încadrul emisiunii de joi, 5 februarie, Actualitatea sătmăreanăde la Nord Vest TV.

„M-am simțit onorat să fiu numit reprezentant oficial al Spitalului Județean. Este o atribuție nouă pentru mine și suntconștient că încă am de învățat”, spune medicul, subliniind cătransparența și dialogul civilizat vor fi principiile care îi vorghida activitatea.

Ce face, concret, un purtător de cuvânt al unui spital

Rolul purtătorului de cuvânt nu se rezumă la emiterea de comunicate. În cazul unui spital de urgență, funcțiapresupune:

interfața permanentă cu presa;

explicarea cazurilor medicale într-un limbaj accesibilpublicului;

monitorizarea aparițiilor din media și a feedback-ului public;

corectarea rapidă a informațiilor eronate;

gestionarea situațiilor sensibile, în care emoția publică estefoarte mare.

„De multe ori, presa vrea informații imediat. Trebuie însăînțeles că medicul de la care cer datele poate fi, în acelmoment, într-o resuscitare. Răspunsul va veni, dar e nevoie de puțină răbdare”, explică dr. Pfau.

De ce contează că purtătorul de cuvânt este medic

Un element esențial subliniat în emisiune este faptul căaceastă funcție este ocupată de un medic, nu de un comunicator extern.

„Un medic înțelege evoluția unei boli, limitările unuitratament, de ce o intervenție durează ore sau de ce un caztrebuie transferat cu elicopterul. Altfel, din exterior, poatepărea că ‘nu s-a făcut nimic’”, explică acesta.

Tocmai această înțelegere medicală permite traducereacorectă a informației pentru public, fără a distorsionarealitatea clinică.

UPU: cifre, triaj și mituri

Una dintre temele centrale abordate a fost activitateaUnității de Primiri Urgențe (UPU), adesea subiect de nemulțumire publică.

În 2025, la UPU Satu Mare au fost 64.276 de prezentări, dintre care peste 10.500 au fost non-urgențe (cod alb șialbastru) – cazuri care ar fi putut fi rezolvate la centrele de permanență.

Dr. Pfau explică și sistemul de triaj:

cod roșu – resuscitare imediată;

cod galben – maxim 15 minute;

cod verde – până la 60 de minute;

cod albastru – până la 120 de minute;

cod alb – până la 240 de minute.

„Triajul nu este o opinie personală, ci o procedurăstandard internațională. Urgența ta este importantă, dar poatelângă tine este cineva a cărui viață atârnă de un fir”, subliniazămedicul.

Elicopterul SMURD nu înseamnă eșec medical

Un alt subiect frecvent interpretat greșit este intervențiaelicopterului SMURD.

„Elicopterul nu vine pentru că nu știm sau nu putem.Vine pentru că există o ierarhie a competențelor medicale. Unele patologii trebuie tratate în centre de nivel superior. Astaeste medicina modernă”, explică purtătorul de cuvânt.

Empatie, nu conflicte

Un mesaj recurent al medicului este legat de comunicareși empatie – de ambele părți.

„Pacienții sunt speriați, aparținătorii sunt sub presiune.Dar agresivitatea, verbală sau fizică, nu ajută pe nimeni.Medicii nu fac rău deliberat. Niciodată”, spune dr. Pfau.

El recunoaște presiunea enormă sub care lucreazăpersonalul UPU și avertizează că lipsa respectului și tensiunileconstante duc la epuizare și plecări din sistem.

Un medic, un om

Nu în ultimul rând, noul purtător de cuvânt își propune săumanizeze imaginea spitalului: prezentarea medicilor, asistentelor, infirmierelor – nu doar ca profesioniști, ci ca oameni.

„În spatele halatului este un om. Cu pasiuni, emoții șiresponsabilități uriașe. Dacă reușim să arătăm asta, schimbămpercepții”, concluzionează dr. Iulian Pfau Sălăgeanu.

Emisiunea Actualitatea sătmăreană din 5 februarie poate fiurmărită pe canalul youtube al NORD VEST TV.