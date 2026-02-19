INVESTIȚII Satu Mare își consolidează poziția pe harta economică: parteneriate strategice pentru atragerea de noi investitori

Primăria municipiului continuă colaborarea cu mediul de afaceri și partenerii germani pentru o dezvoltare sustenabilă

Municipiul Satu Mare își reafirmă statutul de oraș atractiv pentru investitori, administrația locală continuând parteneriatul cu Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest și cu reprezentanții mediului de afaceri pentru atragerea de noi investiții. Strategia de dezvoltare a orașului, implementată începând cu anul 2016, s-a bazat pe o abordare echilibrată și coerentă, care a pus accent pe investiții, infrastructură și modernizarea serviciilor publice.

Pilonii dezvoltării locale

Administrația locală subliniază că progresul economic din ultimii ani a avut la bază mai multe direcții clare:

✔️ atragerea de investitori noi și sprijinirea firmelor locale;

✔️ dezvoltarea unei infrastructuri moderne;

✔️ îmbunătățirea constantă a serviciilor publice;

✔️ reabilitarea clădirilor istorice;

✔️ accesarea și implementarea fondurilor europene.

Acești factori au contribuit la menținerea unui ritm susținut de dezvoltare, vizibil atât în dinamica mediului economic, cât și în transformările urbane din municipiu.

Echilibrul dintre multinaționale și firme locale

Unul dintre elementele-cheie ale creșterii economice din Satu Mare îl reprezintă mixul dintre companii multinaționale și firme locale, între afaceri mari și mici, între sectorul industrial și cel al serviciilor.

Reprezentanții administrației locale consideră că această diversitate economică oferă stabilitate și capacitate de adaptare, transformând municipiul într-un pol regional competitiv și atractiv pentru noi investiții.

Prin consolidarea parteneriatelor cu organizații economice și prin susținerea unui climat favorabil investițiilor, Primăria Municipiului Satu Mare își propune să continue dezvoltarea sustenabilă a orașului și în anii următori.