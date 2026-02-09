LITURGIC Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, prăznuită arhiereste la Mănăstirea Bixad

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a slujit și a hirotonit un nou diacon pentru Catedrala din Negrești-Oaș



Duminică, 8 februarie 2026, în a 34-a Duminică după Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor, Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, a fost gazda unui eveniment liturgic deosebit. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Atmosferă de rugăciune și cântare bisericească

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au contribuit la crearea unei atmosfere de profundă trăire duhovnicească, în armonie cu semnificația evanghelică a acestei duminici.

Hirotonie întru diacon

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit hirotonia întru diacon a teologului Ionuț Alexandru Tocaciu, pe seama Catedralei Ortodoxe din Negrești-Oaș. Actul hirotoniei a fost primit cu emoție și bucurie de credincioșii prezenți, marcând un moment important pentru viața bisericească a comunității din Țara Oașului.

Evenimentul de la Mănăstirea Bixad a reafirmat rolul așezământului monahal ca important centru spiritual al zonei, dar și grija ierarhului pentru formarea și susținerea slujitorilor Sfântului Altar.