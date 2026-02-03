LPS Satu Mare-baschet U13: Două victorii importante pentru băieții lui Radu Armaziu

Echipa masculină U13 de baschet a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare a bifat două succese la turneul al doilea din faza a doua a Campionatului Național, desfășurat la Sibiu, rezultate care o mențin în lupta pentru locul secund al grupei F.

După un prim turneu încheiat cu o victorie și două înfrângeri, disputat la începutul lunii ianuarie în județul Timiș, unde lotul a fost serios afectat de probleme medicale, echipa pregătită de Radu Armaziu s-a prezentat de această dată cu o formulă aproape completă, iar acest lucru s-a simțit și în jocul echipei.

LPS Satu Mare a debutat cu un succes categoric împotriva gazdelor de la CSU Andu Albastru Sibiu, scor 91–60, victorie repetată și față celor din Craiova, pe care sătmărenii l-au învins clar, 76–56, într-un meci controlat de la un capăt la altul.

Singura înfrângere a venit în partida de duminică dimineață, când formația din Timișoara s-a dovedit, și de această dată, un adversar prea puternic, impunându-se cu 75–52.

Cu aceste rezultate, LPS Satu Mare ajunge la un bilanț de 3 victorii și 3 înfrângeri, totalizând 9 puncte, și rămâne în lupta pentru poziția a doua a grupei. Ultimul turneu, programat în 21–22 februarie va decide configurația finală a grupei.

Baschet U13 – Faza a II-a, Turneul 2

LPS Satu Mare – CSU Andu Albastru Sibiu 91–60

ACS Champions Buc-Cra – LPS Satu Mare 56–76

CS SCM Timișoara – LPS Satu Mare 75–52

Lot LPS U13:

Rareș Stegeran, Tudor Tămășan, Alex Cuc, Paul Marchiș, Bogdan Temian, Darius Giriti, Matei Popovici, Luca Dragoș, Tudor Șichet, Molnár Ádám, Vlad Ceuca, Szűcs Balázs

Antrenor: Radu Armaziu