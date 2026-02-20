Mobilitate nouă, reacție mai rapidă. Investiții europene în siguranță și natură, prin GREENROUA și LINKBORD

În fiecare misiune, contează timpul. Contează drumul până la locul intervenției, accesul într-o zonă greu practicabilă, capacitatea de a ajunge acolo unde alții nu pot ajunge. Iar în 2026, Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare face un pas important înainte: parcul auto al unității a fost completat cu cinci autospeciale noi, recepționate la nivelul inspectoratului, achiziții realizate prin două proiecte europene, Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027, care au aceeași miză: o comunitate mai sigură și un mediu mai bine protejat.

Noile autovehicule nu sunt doar dotări – sunt instrumente de intervenție, menite să transforme promptitudinea în standard și să aducă eficiența mai aproape de teren, acolo unde se întâmplă lucrurile cu adevărat.

Cinci autospeciale noi, o singură direcție: mai multă capacitate operativă. În garajele Jandarmeriei sătmărene au intrat:

• 2 autospeciale plug-in hybrid, cu 7 locuri, pentru patrulare și intervenții, cu accent pe eficiență și adaptabilitate;

• 2 autospeciale 4 x 4, pregătite pentru drumuri grele, teren accidentat și intervenții în zone greu accesibile;

• 1 autoutilitară, dedicată transportului echipamentelor și sprijinului logistic în misiuni.

Primele patru autospeciale au fost achiziționate prin proiectul GREENROUA, care urmărește creșterea capacității operative și consolidarea cooperării transfrontaliere pentru protecția mediului și a biodiversității.

În teren, acest lucru înseamnă intervenție mai rapidă acolo unde natura este vulnerabilă: pe drumuri forestiere, în zone izolate, în arii naturale, acolo unde sunt semnalate incendieri necontrolate, depozitări ilegale de deșeuri, tăieri neautorizate sau alte fapte care afectează mediul.

Cu autospeciale 4×4 și mijloace adaptate realității operative, jandarmii pot ajunge mai ușor în zonele în care până ieri accesul era dificil, iar reacția – întârziată de teren.

Cea de-a cincea achiziție, autoutilitara, a fost realizată în cadrul proiectului LINKBORD, orientat către protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și dezvoltarea unei capacități comune de cooperare între partenerii români și ucraineni.

În termeni simpli, aceasta aduce un avantaj esențial: logistica. Transportul echipamentelor, mobilitatea, susținerea dispozitivelor operative – toate devin mai eficiente atunci când infrastructura logistică este bine pusă la punct.

În misiuni, uneori nu doar prezența contează, ci și ceea ce reușești să aduci cu tine: dotări, materiale, echipamente, resurse.

IJJ Satu Mare își reafirmă angajamentul de a folosi eficient resursele europene, cu un singur scop: siguranță pentru oameni și protecție pentru natură.

Noile autospeciale vor intra în serviciu și vor fi utilizate în misiuni de ordine publică, în acțiuni de protecție a biodiversității și în sprijin logistic, acolo unde este nevoie de intervenție, prezență și profesionalism.