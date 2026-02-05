MOBILITATE Peste 270 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES

Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr de 271 de posturi vacante, prin intermediul rețelei EURES România. Ofertele vizează mai multe state europene și acoperă o gamă variată de domenii, de la industrie și construcții până la servicii și turism.

Cele mai multe oferte, în Norvegia și Suedia

Norvegia oferă cel mai mare număr de locuri de muncă, respectiv 103 posturi, pentru lucrători în producție, în special în prelucrarea somonului, precum și pentru mecanici de biciclete. Suedia pune la dispoziție 90 de locuri de muncă, angajatorii fiind interesați de electricieni și mecanici pentru diferite zone industriale, operatori de proces în zona topitoriei, a turnării continue și a laminorului la cald, precum și personal specializat pentru macarale și echipamente de ridicare.

Oferte de muncă în Irlanda, Italia și Germania

În Irlanda sunt disponibile 25 de locuri de muncă, pentru îngrijitori de persoane și zidari-pietrari. Italia oferă 15 posturi pentru șoferi de autobuz, în timp ce Germania are disponibile 11 locuri de muncă, destinate fizioterapeuților și lucrătorilor în producție, în domeniul procesării produselor din carne.

Posturi vacante în Olanda, Slovenia, Finlanda și Franța

În Olanda sunt disponibile 11 locuri de muncă pentru mecanici de asamblare, personal de punte și timonieri. Slovenia oferă opt posturi pentru montatori de pardoseli, chimiști în dezvoltarea produselor cosmetice, cameriste de hotel, bucătari à la carte și ospătari. În Finlanda sunt disponibile șase locuri de muncă pentru montatori de țevi în șantiere navale, sudori TIG și sudori MIG/MAG. Franța completează oferta cu două locuri de muncă pentru carosieri tinichigii auto.

Unde pot obține informații persoanele interesate

Persoanele interesate de aceste oportunități de angajare se pot adresa agenției locale pentru ocuparea forței de muncă din Satu Mare, precum și punctelor de lucru din Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și Turț. Informații suplimentare pot fi obținute și de la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, cu sediul pe strada Ion Ghica nr. 36, la telefon 0261/770237 sau prin e-mail, la adresa ajofm.sm@anofm.gov.ro.