Modificări în transportul public: linia 23K, retrasă din circulație din 23 februarie

Societatea de transport public Transurban Satu Mare anunță modificări în programul de circulație, valabile începând de luni, 23 februarie 2026.

Potrivit informării oficiale, linia 23K va fi scoasă din programul de transport, urmând să nu mai efectueze curse începând cu această dată.

Pentru a compensa această schimbare, operatorul introduce două curse suplimentare pe linia 23, cu plecare din stația Ion Ghica către Carpați II, la orele 15:05 și 18:00, în zilele lucrătoare.

Reprezentanții companiei îi roagă pe călători să țină cont de aceste modificări în planificarea deplasărilor și să consulte programul actualizat al curselor.

Transurban mulțumește publicului pentru înțelegere și cooperare.