NUMIRE Locotenent-colonelul Ionuț Văideanu, noul Inspector Șef al Jandarmeriei Satu Mare

Ofițer cu experiență în structurile operative ale Jandarmeriei Române, acesta a promovat concursul organizat la nivelul Inspectoratului General



Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare are, începând cu data de 3 februarie 2026, un Inspector Șef numit prin concurs. În urma promovării examenului organizat la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, domnul locotenent-colonel Ionuț Văideanu a fost numit oficial în funcția de conducere a instituției.

Parcurs profesional construit prin rigoare și asumare

Domnul locotenent-colonel Ionuț Văideanu este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, promoția 2006, și a urmat, în perioada 2007–2008, studii de masterat în domeniul Științelor Penale. De-a lungul carierei, acesta și-a consolidat profilul profesional prin muncă susținută, disciplină și asumarea responsabilităților specifice funcțiilor ocupate.

Experiență în structuri operative și de conducere

Pe parcursul activității sale, a absolvit numeroase programe și cursuri de formare profesională, destinate dezvoltării competențelor manageriale și a capacității de coordonare a structurilor operative. În cadrul Jandarmeriei Române, a ocupat atât funcții de execuție, cât și funcții de conducere în mai multe unități, printre care Gruparea de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș.

Continuitate în actul de comandă

Anterior numirii prin concurs, locotenent-colonelul Ionuț Văideanu a exercitat atribuțiile funcției de Inspector Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare în regim de împuternicire, perioadă în care a asigurat continuitatea actului de comandă și coordonarea eficientă a activităților instituției.

Numire conform prevederilor legale

Numirea în funcție este rezultatul promovării concursului organizat conform legislației în vigoare și marchează finalizarea procedurii de ocupare a funcției de conducere la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare își reafirmă angajamentul de a-și desfășura activitatea în condiții de legalitate, profesionalism și transparență, în sprijinul siguranței și al comunității sătmărene.