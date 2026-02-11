Prefectul județului Satu Mare: Eficiență și respect pentru cetățeni, priorități în activitatea Instituției Prefectului

În această dimineață, prefectul județului Satu Mare,, alături de subprefectul, a avut două ședințe de lucru operative cu șefii serviciilor și compartimentelor din aparatul de lucru al Instituției Prefectului, precum și cu personalul serviciilor publice comunitare. Acestea au avut ca obiectiv principal analiza activității și proiectelor curente, în scopul creșterii eficienței activității administrative și îmbunătățirea serviciilor publice în relația cu cetățenii.