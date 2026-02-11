Prefectul județului Satu Mare: Eficiență și respect pentru cetățeni, priorități în activitatea Instituției Prefectului

În această dimineață, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Ioan Tibil, a avut două ședințe de lucru operative cu șefii serviciilor și compartimentelor din aparatul de lucru al Instituției Prefectului, precum și cu personalul serviciilor publice comunitare. Acestea au avut ca obiectiv principal analiza activității și proiectelor curente, în scopul creșterii eficienței activității administrative și îmbunătățirea serviciilor publice în relația cu cetățenii.
În cadrul întâlnirilor au fost analizate aspecte ce țin de respectarea timpilor de așteptare și fluidizarea activității la ghișee, respectarea programărilor și gestionarea cu responsabilitate a solicitărilor primite din partea cetățenilor.
Prefectul județului a solicitat ferm respectarea termenelor legale și soluționarea cu celeritate a tuturor cererilor, petițiilor și sesizărilor, subliniind faptul că promptitudinea și profesionalismul trebuie să reprezinte standarde constante în activitatea fiecărui compartiment.
Totodată, s-a pus accent pe asigurarea unui climat de respect față de cetățeni, pe o comunicare clară și transparentă și pe identificarea de soluții concrete pentru simplificarea procedurilor administrative.
„Ne dorim o administrație eficientă, în care cetățeanului să îi fie respectate termenele de furnizare a serviciului public, să primească documente, informații și răspunsuri clare, în termen și conforme cu legea. Respectarea programărilor și soluționarea rapidă a solicitărilor reprezintă o dovadă de respect față de comunitate. Vom continua să verificăm standardele de furnizare a serviciilor publice, respectarea legii și a nevoilor și demnității tuturor cetățenilor.” – prefect Altfatter Tamás