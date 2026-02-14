REFORMĂ Deputatul PSD Mircea Govor: „Reforma nu se face cu toporul. Reforma se face cu responsabilitate”

Poziție fermă împotriva tăierilor salariale „fără excepții” și apel la reforme echilibrate, construite pe analiză și respect pentru oameni

Într-o declarație politică tranșantă, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a criticat dur ideea reducerii salariilor din sistemul bugetar „fără excepții”, calificând o astfel de abordare drept rigidă, lipsită de viziune și periculoasă pentru funcționarea statului. „Reforma nu se face cu toporul. Reforma se face cu responsabilitate”, a transmis parlamentarul sătmărean, subliniind că Partidul Social Democrat se opune categoric unor măsuri generalizate care pot destabiliza sectoare esențiale.

Împotriva tăierilor arbitrare

Mircea Govor a arătat că reducerea cheltuielilor bugetare este, într-adevăr, necesară, însă aceasta trebuie realizată prin reforme structurale reale, fundamentate pe analiza fiecărui domeniu în parte, nu prin măsuri uniforme aplicate „cu aceeași măsură peste tot”.

Deputatul PSD a precizat că a solicitat partenerilor de guvernare să renunțe la abordările simpliste și să susțină soluții responsabile, care să țină cont de specificul fiecărui sector și de impactul direct asupra cetățenilor.

„A tăia peste tot nu înseamnă reformă. Înseamnă lipsă de viziune și risc major pentru funcționarea statului”, a avertizat acesta.

Sectoare vitale puse în pericol

În declarația sa, Mircea Govor a atras atenția asupra efectelor grave pe care le-ar putea avea reducerile salariale generalizate:

În sănătate , astfel de decizii pot bloca activitatea spitalelor și pot pune în pericol viața pacienților, în condițiile în care sistemul medical se confruntă deja cu lipsă de personal și presiuni financiare.

În administrația publică , există riscul real de a pierde fonduri europene, mai ales acolo unde personalul este implicat direct în implementarea proiectelor de investiții.

În instituțiile deja reorganizate, noi tăieri ar putea crea imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor legale, afectând direct serviciile oferite cetățenilor.

Parlamentarul a subliniat că astfel de măsuri pot produce dezechilibre majore, cu efecte pe termen lung asupra stabilității economice și sociale.

Critici la adresa politicilor de austeritate

Deputatul PSD de Satu Mare a reamintit că social-democrații au avertizat încă de la început asupra consecințelor politicilor de austeritate. Potrivit acestuia, majorarea TVA și a accizelor a contribuit la creșterea inflației și la scăderea consumului.

„Datele oficiale confirmă ceea ce am spus: românii pierd din puterea de cumpărare, iar economia resimte presiuni serioase”, a declarat Mircea Govor, susținând că soluția nu este austeritatea generalizată.

Reforma echilibrată – alternativa propusă de PSD

În viziunea deputatului sătmărean, reforma corectă trebuie să fie una echilibrată, bazată pe impozitare progresivă, care să reducă povara fiscală pentru veniturile mici și medii și să aducă venituri suplimentare la buget fără a frâna dezvoltarea.

„România trebuie guvernată cu responsabilitate, nu prin decizii pripite și sloganuri populiste”, a punctat Mircea Govor.

În calitate de deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene PSD, acesta a dat asigurări că va continua să susțină politici publice care protejează oamenii, investițiile și stabilitatea economică, reafirmând angajamentul său pentru apărarea intereselor cetățenilor din Satu Mare și din întreaga țară.