RESPONSABILITATE Mircea Govor avertizează din Parlament: prevenția violenței juvenile nu mai poate fi amânată

Deputatul PSD de Satu Mare cere intervenție urgentă a statului după tragedia din Timiș și acuză eșecul instituțional în combaterea bullying-ului

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a lansat un avertisment ferm din tribuna Parlamentului României privind escaladarea violenței în rândul minorilor, subliniind că lipsa prevenției și ignorarea fenomenului de bullying pot conduce la tragedii ireversibile. Declarația sa politică, susținută în data de 26 mai 2025, capătă o relevanță dramatică în contextul recentului caz din județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis cu brutalitate de alți minori.

Declarație politică dură în Parlamentul României

De la tribuna Parlamentului, Mircea Govor a atras atenția asupra unui adevăr incomod, dar esențial: violența extremă între copii nu apare spontan, ci este rezultatul unor conflicte nerezolvate, al bullying-ului ignorat și al lipsei intervenției timpurii din partea instituțiilor statului. Deputatul a subliniat că minimalizarea violenței verbale și tratarea amenințărilor ca simple „joacă de copii” creează premisele unor comportamente extreme.

Tragedia din Timiș, confirmarea unui avertisment ignorat

Cazul șocant din județul Timiș, unde un adolescent a fost ucis în urma unui conflict premeditat între minori, confirmă, în mod tragic, avertismentele formulate anterior în Parlament. Potrivit deputatului PSD, acest eveniment nu reprezintă o întâmplare izolată, ci consecința unui lanț de neglijențe instituționale și sociale, un eșec major al mecanismelor de prevenție.

Bullying-ul ignorat și lipsa cooperării instituționale

Mircea Govor a evidențiat faptul că violența juvenilă este alimentată de lipsa cooperării dintre școală, familie și autorități. Atunci când conflictele sunt ignorate, iar instituțiile acționează fragmentat, riscul degenerării acestora în acte de violență extremă crește semnificativ, mai ales în mediul rural și în comunitățile vulnerabile.

Solicitări clare către Ministerul Afacerilor Interne

În urma acestor constatări, deputatul PSD de Satu Mare a solicitat oficial Ministerului Afacerilor Interne să precizeze ce măsuri concrete are în vedere pentru prevenirea violenței juvenile. Printre acestea se numără intensificarea activităților de prevenție, dezvoltarea programelor de intervenție timpurie la nivel comunitar și consolidarea cooperării interinstituționale între MAI, Ministerul Educației, autoritățile locale și structurile de protecție a copilului.

Siguranța copiilor, o problemă de securitate publică

Mircea Govor a subliniat că siguranța copiilor nu poate fi tratată ca un subiect secundar, ci trebuie abordată ca o problemă de securitate publică. Statul român, în opinia sa, trebuie să treacă urgent de la reacție la prevenție activă, prin politici coerente și coordonate.

„Un copil a murit pentru că avertismentele au fost ignorate și prevenția a fost amânată”, a transmis deputatul PSD de Satu Mare. Mesajul său este unul tranșant: prevenția nu mai poate fi amânată, fiind o obligație morală și o responsabilitate fundamentală a statului român.