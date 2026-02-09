SANCȚIUNI Amenzi mari aplicate de Garda de Mediu Satu Mare, în urma controalelor din luna ianuarie

Neconformități constatate în cadrul a 24 de acțiuni de inspecție desfășurate la nivel județean



Comisariatul Județean Satu Mare al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat, în luna ianuarie 2026, sancțiuni contravenționale în valoare totală de 18.000 de lei, ca urmare a neconformităților constatate în timpul acțiunilor de control desfășurate la nivel județean. Amenzile au fost rezultatul unor verificări ample privind respectarea legislației de mediu și a obligațiilor legale impuse operatorilor economici.

24 de controale, soldate cu sancțiuni

Pe parcursul lunii ianuarie, comisarii Gărzii de Mediu Satu Mare au efectuat 24 de acțiuni de inspecție și control, care au vizat atât respectarea condițiilor stabilite prin actele de reglementare, cât și modul de aplicare a legislației referitoare la fondul pentru mediu.

O parte dintre controale au fost realizate ca urmare a autosesizării comisarilor sau a reclamațiilor primite, iar altele au urmărit verificarea măsurilor dispuse în cadrul controalelor anterioare, inclusiv în colaborare cu alte autorități.

Neconformități sancționate contravențional

În urma verificărilor efectuate, au fost identificate mai multe abateri de la prevederile legale, pentru care au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale principale.

Valoarea totală a amenzilor se ridică la 18.000 de lei, acestea fiind dispuse pentru nerespectarea legislației de mediu și a obligațiilor privind fondul pentru mediu.

Măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor

Pe lângă aplicarea sancțiunilor financiare, comisarii Gărzii de Mediu au impus, în toate cazurile constatate, măsuri clare, cu termene precise, pentru remedierea deficiențelor identificate.

Respectarea acestor măsuri va fi monitorizată în perioada următoare, în vederea aducerii activităților verificate în conformitate cu cerințele legale.