Set de măsuri împotriva gripei aviare

Având în vedere contextul epidemiologic caracterizat de focarele de gripă aviară la păsări domestice și sălbatice confirmate în mai multe județe din țară, respectiv existența unui număr foarte mare de focare la nivelul Uniunii Europene, se recomandă luarea de măsuri împotriva acestei boli.

DSVSA Satu Mare, prin Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală, recomandă:

– Aplicarea de măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice;

– Dispunerea de măsuri de obligativitate pentru menținerea păsărilor în gospodărie, fără să aibă acces în afara ei;

– Interzicerea accesului păsărilor domestice la luciul de apă;

– Hrănirea păsărilor în spații închise sau acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;

– Depozitarea furajului folosit în spații închise, evitându-se accesul păsărilor sălbatice la acesta;

– Evitarea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice;

– Atenție sporită asupra riscurilor introducerii și difuzării bolii de către vânători;

– Monitorizarea foarte atentă a stării de sănătate a păsărilor și notificarea în regim de urgență a medicului veterinar concesionar și a DSVSA Satu Mare în cazul oricărei modificări apărute în statusul de sănătate.