SIGURANȚĂ Ședință de coordonare MAI la Prefectura Satu Mare: accent pe stabilitate, profesionalism și cooperare instituțională

Prefectul Altfatter Tamás a evaluat misiunile curente ale structurilor MAI și a felicitat noua conducere a Jandarmeriei sătmărene.



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), întâlnire la care au participat și subprefectul Ioan Tibil, respectiv secretarul general Cosmin Dorle. Agenda reuniunii a vizat evaluarea misiunilor în desfășurare și consolidarea managementului instituțional la nivel județean.

Stabilitate la conducerea Jandarmeriei Satu Mare

Un punct central al ordinii de zi a fost salutarea succesului profesional înregistrat în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „General de brigadă Ioniță Borșan” Satu Mare. Prefectul Altfatter Tamás a adresat felicitări locotenent-colonelului Ionuț Văideanu, care a promovat concursul pentru funcția de inspector șef al unității, funcție exercitată anterior în regim de împuternicire.

„Stabilitatea la nivelul comenzii este esențială pentru performanța oricărei structuri de elită. Experiența și continuitatea asigurată de domnul Văideanu la conducerea Jandarmeriei sătmărene reprezintă o garanție a ordinii publice și a siguranței cetățeanului”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Activitatea forțelor de ordine, în atenția conducerii

În cadrul discuțiilor, a fost analizată activitatea generală a structurilor de ordine publică și siguranță din județ. Având în vedere stabilizarea contextului meteorologic și hidrologic, atenția forțelor M.A.I. rămâne concentrată pe prevenirea și combaterea criminalității, precum și pe menținerea unui climat de siguranță prin patrulări active și prezență vizibilă în comunitate.

Cooperare interinstituțională și integritate profesională

Un alt subiect important abordat a fost cooperarea interinstituțională, prin optimizarea fluxului de informații între Jandarmerie, Poliție și celelalte structuri M.A.I., pentru asigurarea unei reacții rapide și eficiente la sesizările cetățenilor. De asemenea, comandanții structurilor au fost îndemnați să monitorizeze riguros activitatea personalului, în vederea asigurării unui serviciu public transparent, corect și integru.