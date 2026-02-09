SOLIDARITATE Donație din Austria pentru județul Satu Mare: echipamente medicale pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire a vârstnicilor

Consiliul Județean Satu Mare primește un nou sprijin din landul Tirol pentru Căminul „Șansa”



Județul Satu Mare beneficiază de un nou sprijin internațional important, prin intermediul unei donații provenite din landul Tirol, Austria. Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu colaboratorii austrieci, a primit echipamente medicale esențiale destinate îmbunătățirii condițiilor de îngrijire a persoanelor vârstnice aflate în grija instituțiilor sociale din județ.

Echipamente medicale pentru îngrijire și recuperare

Donația cuprinde mai multe scaune cu rotile, paturi medicale electrice, cadre de mers și alte dispozitive de sprijin, care vor fi utilizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Șansa”. Aceste echipamente răspund unei nevoi reale a beneficiarilor și contribuie la creșterea confortului, siguranței și calității vieții persoanelor îngrijite în cadrul centrului.

Parteneriat internațional consolidat

Pentru buna colaborare și sprijinul constant, Consiliul Județean Satu Mare adresează mulțumiri speciale domnului dr. Magnus Bitterlich, persoană de legătură, precum și autorităților din landul Tirol, pentru solidaritatea și implicarea demonstrată de-a lungul timpului în sprijinirea comunității sătmărene.

Grijă pentru cei vulnerabili

Donația reprezintă un nou exemplu de cooperare internațională eficientă și de solidaritate transfrontalieră, având ca scop sprijinirea celor mai vulnerabili membri ai comunității. Prin astfel de inițiative, autoritățile județene și partenerii externi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale și la asigurarea unor condiții demne de viață pentru persoanele vârstnice.