Spectacolul de magie și ventrilocie HOCUS POCUS, la Carei

Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca va prezenta, în sala Deák Endre a Centrului Cultural Carei, spectacolul de magie și ventrilocie HOCUS POCUS cu și de Florin Suciu. Acest spectacol face parte din abonamentul pentru copii emis de Teatrul de Nord Satu Mare.

Toate reprezentațiile se vor juca cu casa închisă, după următorul program:

– miercuri, 11.02.2026, orele 09.00, 10.00, 11.30;

– joi, 12.02.2026, orele 10.00, 11.30.

Programări la: 0742 021 668.

Un magician, o baghetă magică și un joben. Tot ce lipsește este un iepuraș. Dar ce se întâmplă atunci când și iepurașul este la rândul lui magician?

În spectacolul „Hocus Pocus” vǎ invităm să-l cunoașteți pe iepurașul Bubu și să vedeți prin ce peripeții va trece magicianul nostru pentru a-l putea scoate pe Bubu din pălărie.

Durată: 40 min.