Tradiția în centrul atenției la cea de-a XIII-a ediție a Concursului de tăiat porci

Cea de-a 13-a ediție a Concursului de tăiat porci a reunit, astăzi, numeroase echipe din județ, într-un eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor autentice ale satului românesc. Ziua a fost una reușită, marcată de bună dispoziție, competiție corectă și respect pentru obiceiurile strămoșești.

Deși toți participanții au fost considerați învingători pentru implicare și dedicare, juriul a desemnat următoarele echipe câștigătoare:

Locul I : Bogdand

Locul II : Bercu

Locul III: Berveni

Evenimentul a readus în prim-plan tradițiile tăierii porcului la sat, punând accent pe preparatele specifice, pe îndemânarea echipelor în fiecare etapă a procesării tradiționale și pe atmosfera de ospitalitate. Juriul a evaluat atât gustul preparatelor, cât și respectarea tradiției, creativitatea și modul de prezentare.

„Tradițiile tăierii porcului la sat revin în prim-plan, cu preparate din porc tot mai gustoase și o atmosferă plină de voie bună. Echipele își demonstrează îndemânarea în fiecare etapă a procesării tradiționale a porcului, iar juriul apreciază nu doar gustul, ci și respectarea tradiției, creativitatea și nivelul ospitalității”, a declarat Pataki Csaba.

Concursul rămâne un reper important în calendarul evenimentelor tradiționale, contribuind la conservarea identității culturale locale și la promovarea valorilor autentice ale comunităților rurale.