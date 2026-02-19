TRADIȚIE Primăvara începe în Piața Libertății: Târgul de Mărțișor aduce culoare și meșteșug autentic la Satu Mare

Între 23 februarie și 1 martie, centrul istoric devine locul întâlnirii dintre tradiție, creativitate și spiritul primăverii

Începând cu 23 februarie, Piața Libertății se transformă în inima sărbătorii primăverii, odată cu deschiderea Târgului de Mărțișor. Timp de o săptămână, până la 1 martie, centrul istoric al municipiului va fi animat de culoarea roșu-alb și de atmosfera specifică începutului de sezon.

Mărțișoare unicat și produse realizate manual

Ca în fiecare an, sătmărenii de toate vârstele sunt invitați să descopere mărțișoare realizate manual, creații unicat ale producătorilor locali și ale meșterilor populari, inspirate din tradiție și realizate cu migală și pasiune.

Zilnic, între orele 10:00 și 18:00, vizitatorii sunt așteptați la o plimbare printre căsuțele frumos decorate, într-un cadru care readuce farmecul obiceiurilor de odinioară și bucuria simbolurilor primăverii.

Organizatori și parteneri

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural “G.M. Zamfirescu”, Consiliul Județean Satu Mare prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană – Produs Sătmărean.

Târgul de Mărțișor rămâne unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale începutului de an, aducând comunitatea mai aproape de tradiție și oferind prilejul perfect pentru a dărui un simbol al primăverii celor dragi.