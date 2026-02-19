TREZIREA!!! Ministrul Muncii, verdict dur la Satu Mare: ITM nu își face datoria

Ministrul Florin Manole bate obrazul ITM Satu Mare: „Nu cred în județe perfecte. Cred în controale serioase”

Florin Manole, aflat în vizită oficială la invitația deputatului Mircea Govor, critică deschis activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă și cere rezultate „reale, nu cosmetizate”. Vizită cu zâmbete protocolare, dar cu mesaje tăioase. Aflat la Satu Mare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, nu a venit doar pentru strângeri de mână și fotografii oficiale. În cadrul întâlnirii organizate la Prefectură, la invitația deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, ministrul a transmis un mesaj cât se poate de direct: Inspectoratul Teritorial de Muncă trebuie „să se trezească”. Și nu era vorba despre o metaforă.

Cifrele care nu conving

În fața parlamentarilor, a directorilor serviciilor deconcentrate, a primarilor și a reprezentanților mediului de afaceri, ministrul a pus degetul pe rană: rezultatele ITM Satu Mare nu sunt la nivelul așteptărilor.

„ITM Satu Mare trebuie să se trezească. Și nu mă refer la metafore, ci la cifre”, a spus tranșant Florin Manole.

Nemulțumirea sa nu ține de impresii sau percepții, ci de statistici: numărul controalelor, al sancțiunilor și valoarea amenzilor aplicate indică, în opinia ministrului, o activitate prea timidă pentru un fenomen precum munca la negru, care nu dispare doar pentru că apare rar în rapoarte.

„Mi-e greu să cred că sunteți județul care excelează la combaterea muncii nedeclarate. Nu sunteți nici în frunte, dar nici un județ spectaculos în care fenomenul să nu existe”, a punctat acesta.

„Nu vânăm amenzi, dar vrem rezultate”

Mesajul a fost dublat de o nuanță importantă: nu se cere goana după amenzi și nici abuzuri.

Ministrul a subliniat că nu există „normă de amenzi”, însă a insistat asupra nevoii unor controale serioase, care să identifice corect și realist fenomenul muncii la negru și să îl sancționeze acolo unde este cazul.

Cu alte cuvinte, nu mai multă hârtie, ci mai multă substanță. Nu cifre umflate artificial, ci rezultate care să arate că instituția își face treaba.

Mesaj repetat, fără menajamente

Ideea a fost reluată și în conferința de presă susținută ulterior la Prefectura Satu Mare.

„Am identificat o problemă la Satu Mare. Mi-aș dori o Inspecție a Muncii mai activă și cu rezultate mai bune. Îmi pare rău să o spun, dar nu sunt mulțumit de rezultatele obținute de ITM Satu Mare. Nu din subiectivism, ci din cifre”, a declarat Florin Manole.

Declarația, repetată public, nu lasă loc de interpretări diplomatice. Este un semnal clar că activitatea ITM Satu Mare va intra sub o lupă mai atentă în perioada următoare.

Între realitate și raportări

În esență, mesajul ministrului poate fi tradus simplu: fie Satu Mare este un județ aproape imun la munca la negru – scenariu puțin credibil –, fie instituția care trebuie să o combată nu apasă suficient pedala controalelor.

Iar la nivel guvernamental, explicațiile convenabile nu mai sunt suficiente. Se cer rezultate. Vizibile. Măsurabile. Și, mai ales, reale.