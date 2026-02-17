VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: COLIVIA CU FLUTURI

De: LOREDANA A. ȘTIRBU – editorialist; responsabil Secția Cultură la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI Filiala Satu Mare, Preşedintă a Cenaclului literar Cronograf;

Anul 2026 nu începe cu promisiuni mari, ci cu o realitate clară, România intră într-o perioadă de ajustare. După ani marcați de crize succesive, inflație ridicată și instabilitate economică, direcția este una de disciplină fiscală și prudență. Așa sperăm cu toții, deoarece pentru mulți români, acest lucru înseamnă efort, răbdare și sacrificii.

2026 ROMÂNIA ÎNTRE RIGOARE ECONOMICĂ ȘI SPERANȚA UNEI GENERAȚII NOI

Pentru tineri, însă, 2026 poate deveni anul în care viitorul nu mai pare suspendat …

ca orice an nou, vine aureolat de speranța că va fi mai bine.

Prognozele economice pentru 2026 indică o creștere modestă, de aproximativ 1%, într-un context de reducere treptată a deficitului bugetar. Nu este un ritm care să entuziasmeze, dar este unul care aduce stabilitate. După ani în care șocurile economice au devenit regulă, predictibilitatea este o valoare în sine, iar pentru tineri, stabilitatea contează mai mult decât expansiunea rapidă. Fără ea, nu pot exista planuri pe termen lung, cariere construite pas cu pas sau decizia de a rămâne într-o țară care, prea des, i-a împins spre plecare.

După ce a erodat puterea de cumpărare, inflația este estimată să coboare sub 4% spre finalul anului 2026

Această evoluție poate însemna dobânzi mai mici, credite mai accesibile și o ușoară relaxare a costului vieții. Nu este o revenire spectaculoasă, dar este un pas spre normalitate, iar pentru tinerii aflați la început de drum, aceste schimbări pot face diferența între amânare și decizie – chirie sau rată, plecare sau rămânere.

Rata șomajului rămâne relativ stabilă, însă piața muncii se transformă, prin creșterea cererilor pentru competențe digitale, tehnice și interdisciplinare. Domenii precum IT, energie verde, logistică, construcții și industrii strategice devin tot mai relevante.

Un an al texelor exacerbate, va face din 2026 un an care ne va pune finanțele la grea încercare, începând cu 1 ianuarie 2026, România va implementa un pachet semnificativ de majorări de taxe și impozite care va influența puternic bugetul familiilor și cheltuielile gospodăriilor. Mai multe tipuri de taxe locale – inclusiv impozitul pe locuințe, terenuri și mașini – vor crește considerabil față de nivelurile actuale, iar autoritățile locale vor avea libertatea de a majora aceste impozite chiar și cu până la 70–80% în unele cazuri!

Pe lângă impozitele locale, se introduc și noi taxe sau se modifică altele deja existente

De exemplu, câștigurile din dividende vor fi taxate mai mult (impozitul crește la 16%), iar tranzacțiile cu criptomonede vor fi supuse impozitării. Totodată, se introduce o taxă fixă pentru coletele din afara Uniunii Europene. Aceste măsuri sunt justificate de autorități prin necesitatea de a reduce deficitul bugetar al statului, însă pentru mulți români ele pot însemna costuri mai mari la întreținerea locuinței, proprietatea și utilizarea unui autovehicul, reducerea veniturilor nete din investiții și un impact crescut asupra consumului zilnic.

Anul 2026 nu promite locuri de muncă ușoare, promite, însă, o șansă celor care se adaptează

Pentru tineri, acest lucru înseamnă învățare continuă, reconversie profesională și curajul de a accepta trasee profesionale mai puțin liniare, iar România are la dispoziție miliarde de euro din fonduri europene. Dacă sunt folosite eficient, acestea pot schimba radical infrastructura, educația și economia digitală.

Pentru tineri, fondurile europene nu sunt o abstracțiune birocratică, ci o oportunitate concretă – start-up-uri, locuri de muncă bine plătite, proiecte inovatoare și șansa de a concura pe picior de egalitate cu restul Europei; însuși succesul acestui demers depinde de un lucru esențial, transformarea promisiunilor în proiecte reale.

În 2026, tehnologia continuă să joace un rol crucial în transformarea societății

De la inteligența artificială la energiile regenerabile, inovațiile tehnologice permit o viață mai eficientă și mai sustenabilă. Inteligența artificială aduce soluții îmbunătățite în sănătate, educație și transport, reducând inegalitățile și sporind accesibilitatea.

Ce înseamnă 2026 ca speranță pentru tineri?

Tinerii români nu mai cer miracol … cer normalitate, corectitudine și șansa de a construi ceva aici. Anul 2026 nu le oferă garanții, dar le oferă o direcție, iar stabilitatea economică, investițiile strategice și presiunea civică tot mai vizibilă pot schimba regulile jocului.

Pentru prima dată după mult timp, speranța nu mai este legată exclusiv de plecarea din țară; ea capătă forma unei alegeri de a rămâne sau a pleca, iar faptul că această întrebare poate fi pusă sincer este, în sine, un progres.

2026 nu va fi anul abundenței …

va fi anul responsabilității, un an în care România este forțată să se privească lucid și să decidă ce fel de viitor oferă generației tinere. Pentru tineri, nu este un an ușor. Este însă un an posibil. Iar uneori, speranța nu înseamnă promisiuni mari, ci șansa reală de a construi, pas cu pas, o viață acasă.

Fotografiile au fost realizate de Loredana Știrbu prin programul CANVA

